Leeuwinnen wacht op WK 2023 herhaling van finale 2019 tegen VS

In 2019 verloren de voetbalsters in Frankrijk in de finale van Amerika, dat nog steeds de nummer 1 van de wereld is. Vietnam bezet de 34e plek op de FIFA-ranking. Nederland gaat de groepswedstrijden in Nieuw-Zeeland spelen. De derde tegenstander moet nog worden bepaald. De winnaar van het duel Kameroen versus Thailand strijdt tegen Portugal om de laatste plek in Groep E.

Het WK begint voor Oranje op 23 juli. Vier dagen later volgt het duel tegen Amerika. Op 1 augustus staat de wedstrijd tegen Vietnam op het programma.

Wiegman & Pauw

Op het WK zijn volgend jaar maar liefst drie Nederlandse coaches actief. Ook Sarina Wiegman en Vera Pauw zijn van de partij. Wiegman en Europees kampioen Engeland (nummer 4 van de wereld) staan in de groepsfase sowieso tegenover Denemarken en China en werken hun duels af in Australië. Het vierde land in de poule wordt Chili, Senegal of Haïti, afhankelijk van de uitkomst van de play-offs. Pauw, die Ierland (nummer 24 van de wereld) voor het eerst ooit naar een eindtoernooi leidde, treft Australië, Nigeria en Canada.

Pot 2

Nederland wist op voorhand dat het toplanden als de Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, Engeland, Frankrijk of Spanje kon treffen. Hoewel ons land momenteel de 8e plek bezet op de wereldranglijst was er geen plek in pot 1. Dit omdat Nieuw-Zeeland en Australië als gastlanden daarin dienden te worden geplaatst.

Team USA

De Nederlandse voetbalvrouwen stonden twee keer eerder op een WK: in 2015 en 2019. Zeven jaar geleden strandde Oranje in de kwartfinale. Vier jaar later werd onder Wiegman de finale gehaald. Daarin bleek de Verenigde Staten te sterk: 2-0. Titelverdediger Amerika gaat in Australië en Nieuw-Zeeland op jacht naar de derde wereldtitel op een rij. Mocht Team USA, goed voor vier titels in totaal, slagen in die missie, dan zou dat een unicum is. Zowel bij de mannen als de vrouwen won een land nog nooit drie WK’s op een rij. Amerika steekt echter niet in zijn beste vorm en verloren recent van Engeland en Spanje.

Ondanks de onrustige periode die het team achter de rug heeft, met als dieptepunt het teleurstellende EK onder Mark Parsons, plaatste Oranje zich voor het eerst rechtstreeks voor een WK. Jonker leidde zijn team in zijn tweede interland als bondscoach naar een moeizame zege op IJsland, waardoor een ticket Down Under werd veroverd. Richting de vorige twee WK’s werd kwalificatie steeds afgedwongen via de play-offs.

Speelsteden

Australië heeft vijf speelsteden toegewezen gekregen: Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide. In Nieuw-Zeeland wordt in Auckland, Wellington, Dunedin en Hamilton gevoetbald. Het WK vindt in de Europese zomer plaats waardoor de temperaturen niet uitzonderlijk hoog zullen zijn.

De openingswedstrijd wordt op 20 juli afgewerkt in Auckland. Nieuw-Zeeland neemt het dan op tegen Noorwegen. De finale vindt op 20 augustus plaats in Sydney.

Volledige loting

Groep A

Nieuw-Zeeland

Noorwegen

Filipijnen

Zwitserland

Groep B

Australië

Ierland

Nigeria

Canada

Groep C

Spanje

Costa Rica

Zambia

Japan

Groep D

Engeland

Winnaar play-offs groep B (Chili, Senegal of Haïti)

Denemarken

China

Groep E

Verenigde Staten

Vietnam

Nederland

Winnaar play-offs groep B (Kameroen, Thailand of Portugal)

Groep F

Frankrijk

Jamaica

Brazilië

Winnaar play-offs groep C (Panama, Paraguay, Papoea-Nieuw-Guinea of Chinees Taipei)

Groep G

Zweden

Zuid-Afrika

Italië

Argentinië

Groep H