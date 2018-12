Krol verrast met goud op 1500 meter

De 26-jarige schaatser van Team Jumbo zegevierde in een sterke tijd van 1.43,78. De Amerikaan Joey Mantia pakte zilver met 1.44,09. Patrick Roest, ploeggenoot van Krol, belandde met een persoonlijk record van 1.44,12 op de derde plaats.

Bekijk ook: Nuis ziet twee flapdrollen in Thialf

Kjeld Nuis, olympisch en wereldkampioen op de 1500 meter, stelde teleur met de vijfde tijd: 1.44,62. De kopman van Team Jumbo moest door een trainingskamp van zijn ploeg in Collalbo tot zijn spijt de derde wereldbeker vorige week in Polen overslaan. Daardoor kon Seitaro Ichinohe de leidende positie in het klassement overnemen.

De Japanner kwam in Thialf niet verder dan de elfde tijd (1.45,23). Hij bleef nog wel op de eerste plaats in het wereldbekerklassement, met Nuis nu op de derde plek. Denis Joeskov, die dit seizoen al twee wereldbekerrraces won, staat tweede. De Russische wereldrecordhouder op de schaatsmijl (1.41,02) reed in Thialf de vierde tijd (1.44,61).

Voor Krol was het zijn eerste wereldbekerzege ooit. ,,Ik heb eigenlijk nog nooit een titel of goud gewonnen'', sprak hij lachend. ,,Dat het nu gebeurt in een vol Thialf is het mooiste dat er is. Dit is voor mij de beste plek. Ik heb ik Heerenveen nog nooit onder de 1.45 gereden. Dat ik het nu wel doe en nog wel heel ruim, had ik echt nooit verwacht, zeker niet na het zware trainingskamp dat we met de ploeg in Collalbo hebben afgewerkt.''