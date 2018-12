Uitblinker Blaak: ’Dit voelt fantastisch’

Oranje leek al in reguliere speeltijd op weg naar de zege. De ploeg van bondscoach Max Caldas leidde met 2-1, maar met nog 26 seconden op de klok maakte Australië alsnog de 2-2. Na maar liefst twaalf shoot-outs mocht Nederland alsnog juichen.

„De goal een halve minuut voor het eind van de wedstrijd was een flinke tik, maar we hebben het uitstekend omgedraaid”, vond Blaak die Oranje met een aantal fraaie reddingen op de been hield en uiteindelijk de beslissende shoot-out stopte.