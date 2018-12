Kashima Antlers op WK clubs tegen Real

De Japanners plaatsten zich voor dat duel door zaterdag in Abu Dhabi te winnen van Deportivo Guadalajara, 3-2.

De Mexicanen kwamen door Angel Zaldivar al snel op voorsprong. Na de hervatting kwam Antlers terug door Ryota Nagaki, Serginho (strafschop) en Hiroki Abe. Ver in blessuretijd maakte Leo Silva nog de 3-2.

Kashima Antlers speelt woensdag tegen Real Madrid, dat als eerste de wereldtitel voor de derde achtereenvolgende keer kan winnen.

De andere halve finale gaat tussen Al Ain en River Plate. Al Ain, gastheer van het festijn in Abu Dhabi, won van Afrikaans kampioen Esperance uit Tunesië, 3-0. Mohamed Ahmad, Hussein Elshahat en Bandar al-Ahbabi scoorden. De ontmoeting met de Argentijnse tegenstander is dinsdag. Real en River Plate stromen in de halve finales in.