Nuis ziet twee flapdrollen in Thialf

„Dit is behoorlijk slikken, heel erg balen. Ik wilde graag een showtje weggeven voor de fans, maar dit was heel heel slecht. Ik vind het super mooi voor Thomas, maar win liever zelf”, aldus Nuis, die vond dat hij het totaal verkeerd had aangepakt.

„Het was een leuke rit voor op een buitenbaan, met tegenwind. Ik focuste me te veel op mijn tegenstander. Maar als er zulke snelle tijden worden gereden, moet je vanaf meter één volle bak gaan en dat heb ik niet gedaan.”

Bekijk ook: Krol verrast met goud op 1500 meter

Joey Mantia ging in een tijd van 1:44.092 aan de haal met plek twee. Nuis vindt de Amerikaan een snelle, maar vooral vreemde snuiter, zo stelde hij in gesprek met de NOS. „Ik vind hem vaak laf rijden. Ik vind hem eigenlijk gewoon een flapdrol. Hij is zó goed en rijdt temporondjes waar vele jongens een puntje aan kunnen zuigen, maar soms gaat hij op een 1000 of 1500 meter na een snelle opening rustig met zijn handjes op zijn rug rijden. Dan denk ik: gá ervoor! Zo ga je nooit winnen.”

Nuis kon echter niet ontkennen dat hij zelf nou ook niet bepaald slim had gereden. „Wat is iemand die er richting de kruising op gokt dat hij achter een ander aan kan rijden? Ja, diegene is ook een flapdrol. Dat is ook gewoon laf. Vandaag reed ik onder mijn kunnen. Daar baal ik van, volgende keer wil ik beter. Morgen op de 1000 meter ga ik volle bak en dan gaan we zien wat het waard is.”

Krol

Krol reageerde verbaasd op zijn verrassebde overwinning. „Tot vandaag was een derde plek mijn beste resultaat bij een World Cup. In Thialf had ik nog nooit onder de 1:45 gereden. Nu duik ik daar dik onder. Niet met een 1:44, maar gewoon met een 1:43! Dit is een droom die uitkomt. Dit was mijn beste 1500 meter ooit, dan kun je wel stellen, ja. Als je dit van tevoren had gezegd, had ik direct naar mijn voorhoofd gewezen.”

Bekijk ook: Wüst emotioneel na goud met baanrecord

Roest

Patrick Roest (derde in 1.44,12) maakten een flinke buiging voor de 26-jarige schaatser uit Colmschate.

„Bizar snel”, zei hij. ,,Bij de NK afstanden eind deze maand in Thialf wil ik weer aan de beurt zijn”, blikte Roest hoopvol vooruit. „Het gaat een mooie strijd worden tussen ons drieën, ook met Kjeld.”