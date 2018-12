Wüst waant zich in Noord-Amerika

„Ja, je zou kunnen spreken van een trendbreuk”, lachte Wüst, die zegevierde met een baanrecord (1.53,30). „Ik had best hoge verwachtingen, maar op een baanrecord had ik zeker niet gerekend. Maar ja, juist als je iets niet ziet aankomen, gebeurt het juist.”

Toch kwam het niet helemaal als een verrassing, stelde ze in gesprek met de NOS. „Ik wist dat dit erin zat. Na al die trage banen (tijdens de World Cups in Japan en Polen, red.) lijkt het hier in Heerenveen net alsof je in Salt Lake City of Calgary (snelle hooglandbanen, red.) rijdt.”

Volgens Wüst is een andere aanpak van de training een belangrijke reden voor haar relatief snelle succes in dit na-olympische jaar. „Ik krijg nieuwe trainingsprikkels en daar reageert mijn lichaam heel goed op. Ik ben bijvoorbeeld nu een snellere sprinter geworden. Daar had ik op deze 1500 meter profijt van. Ik was goed weg en voelde in de eerste bocht meteen de juiste druk op het ijs. Toen dacht ik: ja, dan moet ik nu maar volle bak doorrijden.'”

Wüst hoopt dit jaar tijdens de WK allround in het Canadese Calgary of de World Cup-finale in Salt Lake City in de VS op een wereldrecord op de 1500 of 3000 meter. „Ik ben heel goed op weg. We zijn er nog niet, maar dit is lekker voor het geloof, dat het grote doel, een wereldrecord, er wellicht in zit. Maar nu ga ik hier eerst van genieten. Ik ben heel trots.”

