WK darts: Noppert nekt zichzelf

Noppert, die voor het eerst meedeed aan het WK van de grootste dartsbond PDC, ging zaterdagmiddag in Alexandra Palace met 3-0 onderuit in sets. Hij wist drie legs af te snoepen van Hopp. Dat had hij voor een deel aan zichzelf te wijten. De 27-jarige Nederlander kreeg best wat kansen, maar miste een aantal cruciale dubbels.

Noppert stapte in januari van dit jaar over naar de bond PDC. In januari 2017 was hij finalist op de Lakeside, het WK van de andere dartsbond BDO. Daarin moest hij met 7-3 buigen voor de Engelsman Glen Durrant.

Noppert is de tweede Nederlandse darter die zijn koffers kan pakken. Eerder kon Jeffrey de Zwaan al naar huis na zijn nederlaag tegen titelverdediger Rob Cross.

Hopp wist twee keer tot de laatste 32 door te dringen op het WK en bereikte dit jaar de halve finale op het European Darts Championship.