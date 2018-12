Eriksen bezorgt Spurs prachtige week

Eriksen was in de 65e minuut in de ploeg gekomen voor Lucas Moura. Met een aantal wissels probeerde Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino de muur van Burnley te slechten en dat lukte.

In de 91e minuut kreeg spits Harry Kane de bal na een lange pass van achteruit voor zijn voeten. Hij legde de bal met links af op de Deense middenvelder, die doelman Joe Hart eindelijk wist te passeren. Enkele minuten daarvoor had Dele Alli nog voor een leeg doel gemist en leek Tottenham voor de derde keer dit seizoen een thuiswedstrijd niet te gaan winnen.

Tottenham Hotspur beleefde een goede week: vorig weekend won het de uitwedstrijd tegen Leicester City (0-2) en dinsdag werd ten koste van Internazionale, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen PSV, overwintering in de Champions League veiliggesteld.

Aké

Nathan Aké verloor met Bournemouth met 2-0 bij Wolverhampton Wanderers en Newcastle United pakte weer eens drie punten door met 1-0 te winnen van Huddersfield. De Venezolaan Salomón Rondón nam het enige doelpunt voor zijn rekening.

Manchester City

Eerder op de dag won Manchester City met 3-1 van Everton. Chelsea, Arsenal, Liverpool en Manchester United komen zondag pas in actie. De twee laatstgenoemde clubs treffen elkaar om 17.00 uur op Anfield.

Bekijk ook: Jesus neemt Manchester City bij de hand