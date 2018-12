Noppert moppert: ’Het is schandalig’

Waar Noppie op een checkout-percentage van amper 14 procent uitkwam, was Hopp een stuk scherper. De nummer 32 van de wereld benutte ruim vijftig procent van zijn mogelijkheden op een dubbel: 53 procent, om precies te zijn.

„Dat zegt genoeg”, aldus Noppert, die op de Order of Merit de 47e plek inneemt, in gesprek met RTL7. „Het is schandalig. Ik heb deze nederlaag aan mezelf te wijten en moet hier mee zien te leven. Het voelt niet echt lekker als je zoveel dubbels mist. Ik vind het mooi om hier te zijn, maar er had veel meer ingezeten.”

Noppert stapte in januari van dit jaar over naar de bond PDC. In januari 2017 was hij finalist op de Lakeside, het WK van de andere dartsbond BDO. Daarin moest hij met 7-3 buigen voor de Engelsman Glen Durrant.

Noppert won vrijdag in de eerste ronde van het WK van Royden Lam uit Hongkong.

Danny Noppert kan naar huis. Ⓒ Hollandse Hoogte