De Boer bedankt voor ’gezellig’ Bahrein

„Soms krijg je belletjes van zaakwaarnemers of oud-collega’s. Die zeggen dan dat ze een club voor me hebben en vragen of ik interesse heb. Soms zeg ik ja, maar hoor ik niets meer. Maar vaak zeg ik ook nee. Of ik een voorbeeld kan geven? Saoedi-Arabië heb ik gehad. Bahrein ook. Gezellige landen, ja...”, aldus een sarcastische De Boer. „Nee, daar ligt niet mijn interesse.”

De 48-jarige De Boer zit na zijn ontslag bij Crystal Palace, in september 2017, zonder club. Voor zijn periode in de Premier League stond hij ook nog kortstondig aan het roer bij Internazionale. Net als bij Palace duurde zijn avontuur bij de Italiaanse topclub slechts een paar maanden.

Bij Ajax, de club waar hij ook als speler zeer succesvol was, ging het een stuk beter met De Boer. De voormalig recordinternational leidde de Amsterdammers tussen 2011 en 2014 naar maar liefst vier landstitels op een rij.