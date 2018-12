Video: heldhaftige actie komt Klaassen duur te staan

De middenvelder van Werder Bremen behoedde zijn team in de zevende minuut met een heldhaftige actie voor een 1-0 achterstand, maar raakte daarbij wel geblesseerd.

Klaassen hield het nog een paar minuten dapper vol, maar moest zich tien minuten na het voorval alsnog laten vervangen. Met een pijnlijke linkerknie moest de oud-Ajacied de kleedkamer opzoeken.

Dortmund won uiteindelijk met 2-1. Een minuut na de wissel van Klaassen kwam Dortmund dankzij een treffer van Paco Alcacer alsnog op voorsprong. Marco Reus verdubbelde de score in de 27e minuut. Max Kruse bracht in de 35e minuut de spanning terug in de wedstrijd: 2-1.

De voorsprong van koploper Dortmund op achtervolgers Borussia Mönchengladbach en Bayern München is nu negen punten. Bayern won eerder de dag bij Hannover, Borussia Mönchengladbach speelde gelijk (0-0) bij Hoffenheim.

