Van Bommel treft oude bekende in Almelo

De 41-jarige PSV-trainer speelde in het seizoen 2011/2012 bij AC Milan samen met de inmiddels 26-jarige middenvelder Alexander Merkel. De Kazachse Duitser streek afgelopen zomer neer in Almelo.

„Ik had destijds niet verwacht dat ik hem hier in het Polman Stadion tegen zou komen. Absoluut niet”, aldus Van Bommel in gesprek met FOX Sports.

Alexander Merkel is dit seizoen nieuw bij Heracles Almelo. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Hij was destijds nog heel jong, maar ik kon het goed met hem vinden. Ik kon ook Duits met hem praten. Het is een aardige gozer en hij is technisch zeer vaardig.”

Merkel versleet de afgelopen jaren diverse clubs. Zo kwam hij na zijn periode bij AC Milan uit voor Genoa, Udinese, Watford, Grashoppers, AC Pisa 1909, VfL Bochum en Admira Wacker.

Het duel tussen Heracles Almelo en PSV begon om 19.45 uur.

