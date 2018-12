PEC blijft fans vervelen

De laatste keer dat PEC thuis met 0-0 gelijkspeelde, is alweer ruim twee jaar geleden: op 10 december van 2016 kwam zowel de thuisploeg als Willem II niet tot scoren.

In de slotfase kreeg NAC de beste kansen: Mitchell te Vrede schoot een kwartier voor tijd met een volley over en Mikhail Rosheuvel gleed in kansrijke positie uit en een paar minuten later schoot ook hij over. Bij PEC stond Diederik Boer onder de lat. Hij verving Mickey van der Hart.

PEC heeft van alle ploegen in de eredivisie de minste punten gehaald in het eigen stadion: vijf in totaal (van de vijftien). Het won er verder alleen nog maar van Excelsior (2-0) en speelde gelijk tegen Heracles Almelo (1-1). De zes andere, voorgaande thuisduels gingen verloren.

Voor NAC is het pas het tweede punt in een uitwedstrijd. Anderhalve maand geleden nam het een punt mee bij ADO Den Haag (1-1).