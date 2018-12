Hopp heeft geen angst voor Van Gerwen

Hopp was tegen Noppert met name scherp op zijn dubbels. Hij liet een check-outpercentage van ruim vijftig procent noteren. „Dat is gewoon goed. Daar wil ik staan.”

Zijn triples liepen minder lekker. „Terwijl dat normaal juist mijn ding is”, aldus Hopp, die twee 180’ers gooide en tot een gemiddelde van 93.5 kwam, tegenover RTL7.

„Maar ik heb nu een week om me voor te bereiden op de grote man, Michael van Gerwen. Dat wordt andere koek, maar hij is al twee keer wereldkampioen geworden en heeft dus alles te verliezen. Ik niet. Iedereen heeft zin in deze partij. Ik ken Michael al een paar jaar en ben niet nerveus om tegen hem te spelen, al heb ik natuurlijk wel veel respect voor hem.”

Van Gerwen staat zaterdagavond tegenover Alan Tabern in zijn wedstrijd op dit WK.

Regerend wereldkampioen Rob Cross en nummer een van de wereld Michael van Gerwen behoren beiden tot de favorieten voor de eindzege. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE