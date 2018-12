Simpele zege PSV in Almelo

PSV liet met de winst zien dat de verliespartij tegen Feyenoord (2-1) van twee weken geleden een incident was. Dat was de eerste nederlaag van de Eindhovenaren dit seizoen. Vorige week werd ook al met 6-0 gewonnen van Excelsior.

Heracles had dit seizoen in de competitie in eigen stadion alleen verloren van Feyenoord. De ploeg van coach Frank Wormuth pakte bovendien een punt in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax.

Het eerste Eindhovense doelpunt viel al na twaalf minuten. Steven Bergwijn was trefzeker na een heerlijk passje van Jorrit Hendrix. De aanvaller verschalkte Heracles-goalie Janis Blaswich met een koelbloedig puntertje, nadat hij op snelheid en klasse al had afgerekend met de onthutsend zwakke Stephen Sama.

Daniel Schwaab verdubbelde na ruim een half uur spelen de voorsprong. De Duitse verdediger kopte raak, nadat Luuk de Jong een corner met het hoofd had verlengd. De Heracles-defensie stond erbij en keek ernaar.

PSV werd op slag van rust in het zadel geholpen door een overtreding van Jesper Drost, die na ingrijpen van de VAR rood kreeg voor een actie met gestrekt been. Ook Brandley Kuwas deed een duit in het zakje. De buitenspeler kreeg in totaal drie grote kansen, maar had het vizier niet op scherp staan.

Scheidsrechter Dennis Higler stuurt Jesper Drost van Heracles Almelo met rood naar de kleedkamer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tien minuten voor tijd gooide Denzel Dumfries het duel met een rake kopbal in het slot. Opnieuw bleek PSV bij een corner slimmer dan Heracles.

In blessuretijd ging de bal nog op de stip na een handsbal van Heracles-verdediger Lennart Czyborra, die van Higler en de VAR met rood mocht vertrekken. De inzet van invaller Gaston Pereiro werd gestopt door Blaswich, maar zestien seconden later werd de goalie bij een nieuwe kans alsnog geklopt door de Uruguayaan. Hij kopte raak na een voorzet van Angelino, waardoor PSV na zestien duels al een doelsaldo van plus vijftig(!) heeft.

Ajax

Door de overwinning in Almelo heeft PSV nu een voorsprong van vijf punten op Ajax. De Amsterdammers komen zondag in actie. De ploeg van Erik ten Hag krijgt hekkensluiter De Graafschap op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax punten verspeelt, is PSV zeker van de wintertitel.

Glad

Trainer Mark van Bommel stelde voorafgaand aan het duel dat hij op zijn hoede was voor de spekgladde, Almelose nepsprieten, maar tot zijn eigen opluchting zag hij zijn ploeg zonder kleerscheuren het eindsignaal halen.

Middenvelder Pablo Rosario kreeg nog wel een gele kaart, waardoor hij is geschorst voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen AZ.

PSV-trainer Mark van Bommel. Ⓒ Hollandse Hoogte