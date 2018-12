Video: Lachen om en met Ronaldo

Cristiano Ronaldo benutte in de 70e minuut een strafschop. Salvador Ichazo stopte zijn inzet bijna, maar de Uruguayaanse doelman (die na twintig minuten in het veld was gekomen) zag de bal via zijn handen toch in het doel gaan, waardoor zijn teamgenoten Ronaldo lachend in de armen konden vallen. Voor Ronaldo was het zijn elfde doelpunt dit seizoen in de competitie.

Eerder op de avond ging Ronaldo nog het internet over met een gigantische afzwaaier, dat hem op veel hoongelach kwam te staan.

Juventus heeft na zestien speelronden 46 punten, elf meer dan Napoli. De nummer twee speelt zondag de uitwedstrijd tegen Cagliari.

