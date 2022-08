Oranje sluit ‘Summer of Cricket’ af met krappe nederlaag tegen Pakistan

Hoewel de ploeg van Ryan Cook volop lof oogstte, wist het Nederlands team geen enkel van de negen Super League-duels met wereldgrootmachten West-Indië, Engeland en Pakistan te winnen. Ook de twee T20-ontmoetingen met Nieuw-Zeeland gingen verloren. Wel plaatste Oranje zich in Zimbabwe voor het WK.

De Pakistaanse batsmen slaagde er voor de eerste keer deze week niet in om de Nederlandse bowlers hun wil op te leggen. Slechts vier Pakistani wisten de dubbele cijfers te bereiken, waarvan alleen captain Babar Azam met 91 runs indruk maakte.

Aanstormend talent

Babar, die op vrijdag bij een bezoek aan De Toekomst nog shirtje had gewisseld met zijn ‘collega’ en Ajacied Dusan Tadic, werd het slachtoffer van Aryan Dutt, die één van de beste batsmen ter wereld met een ‘armbal’ verschalkte. Spinbowler Dutt, 19 jaar pas, geboren in Nederland en van Indiase komaf, kende een geweldige en leerzame zomer. Tegen West-Indië wist hij in alle drie de duels de gevreesde batsman Nicholas Pooran uit te maken.

Dutt is één van de jonge spelers die deze zomer ongelooflijk veel ervaring kon opdoen tegen de toplanden uit het mondiale cricket. Ook allrounder Bas de Leede (22), openingsbatsman Vikram Singh (19), legspinner Shariz Ahmad (19) en de linkshandige spinbowler Tim Pringle (19) toonden veel progressie.

Grof taalgebruik

Bas de Leede was een andere uitblinker met de bal. De allrounder, die na de tweede wedstrijd tegen Pakistan door de ICC was berispt vanwege grof taalgebruik, pakte drie wickets. Viv Kingma was met 2 voor 15 in vijf overs de meest economische bowler van de Oranje-aanval.

Het was jammer dat de ervaren slagman Max O’Dowd zich voor de derde keer op rij uit de tent liet lokken door de Pakistaanse fastbowlers. Ook Musa Ahmed en Bas de Leede leverden hun wickets snel in, waardoor Vikram Singh er pas een wedstrijd van kon maken toen Tom Cooper hem in het midden kwam vergezellen.

Geslonken winstkansen

Het duo bracht Nederland terug in de wedstrijd. Sterker: Singh ging na een knappe 50 uit, maar met nog ruim zes overs te gaan lonkte op 172 voor 5 en met de ingespeelde Cooper (62) en Teja Nidamanuru (24) aan bat een historische overwinning op de Aziatische supergrootmacht. De opdracht was te doen: Oranje had met vijf wickets in handen één run per bal nodig voor de zege.

Maar dat stonden de Pakistaanse bowlers niet toe. Vijf ballen later waren de winstkansen van Oranje drastisch geslonken nadat Naseem Shah de legstump van Nidamanuru ontwortelde en Cooper de bal in de handen van Mohammad Wasim sweepte. De Nederlandse ‘staart’ werd vervolgens in rap tempo opgeruimd.