Van Gerwen toont karakter en wint

Mighty Mike werd op het moment dat hij naar de oche wilde lopen met bier bekogeld door één of meerdere ’fans’. Van Gerwen moest daarop terug naar de kleedkamer om zijn ogen schoon te spoelen en een nieuw shirt aan te doen.

Michael van Gerwen krijgt een bierdouche van een ’fan’. Ⓒ screenshot

De Brabander leek zich aanvankelijk niet van de wijs te laten brengen door het voorval. De tweevoudig wereldkampioen brak de nummer 91 van de wereld direct en won de eerste set met 3-1. In het tweede bedrijf stond hij zelfs helemaal geen leg af.

In de derde set had Van Gerwen een dipje. Tabern slaagde erin om twee legs af te snoepen en pakte vervolgens ook brutaal de beslissende vijfde leg en kwam zodoende terug in de wedstrijd. Van Gerwen miste in de vijfde set vier wedstrijdpijlen, maar sloeg vervolgens met een elfdarter toe en won de wedstrijd. Hij kwam tot een gemiddelde van 102.6 en een percentage van 55 procent op zijn dubbels.

Van Gerwen reageerde snel na zijn wedstrijd bij RTL7 op de gang van zaken. „Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik weet niet of het bewust op mij was gericht, maar ik was toch wel heel boos. Je bent van het ene op het andere moment je focus kwijt. Dit incident kwam ook volkomen onverwacht. Maar met een paar drankjes op weten mensen soms niet wat ze doen. Ik beschouw het echter zeker niet als een persoonlijke aanval.”

De organiserende bond PDC liet in een verklaring weten de persoon die het bier naar Van Gerwen gooide meteen uit de zaal is verwijderd. „Dit soort gedrag tolereren wij niet.”

Van Gerwen treft in de volgende ronde de Duitser Max Hopp, die zaterdag Danny Noppert uitschakelde.

