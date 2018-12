Vermoeide handbalsters spelen op EK nog voor brons

De teleurstelling druipt van de gezichten van de Nederlandse handbalsters na de verloren halve finale tegen Frankrijk. Ⓒ Henk Seppen

De Nederlandse handbalsters spelen zondagmiddag op het EK in Parijs de troostfinale tegen Roemenië. Brons is het hoogst haalbare na de verloren halve finale vrijdag in Parijs tegen gastland Frankrijk (21-27).