’Biergooier op WK darts moet levenslang worden geschorst’

„Liefst 99,99 procent van alle mensen weten hoe ze zich moeten vermaken en waar de grens ligt. En 0,01 procent zijn idioten en zij worden dan ook verwijderd en verbannen.”, stelde Matthew Porter, CEO bij de PDC, die vervolgens terugkeerde naar het sportieve aspect „Mooi gevecht van Tabern, maar Van Gerwen toonde zich professioneel als altijd.”

Vlak voor zijn opkomst, terwijl de muziek al was ingestart, kreeg Van Gerwen zaterdagavond twee sloten bier over zich heen. Lichtelijk aangeslagen verliet de tweevoudig wereldkampioen de zaal. Na het verwisselen van zijn shirt, het uitspoelen van zijn ogen en wassen van zijn handen keerde hij na zo’n tien minuten terug op het podium. Tegenstander Alan Tabern, die als eerste opkwam, stond al die tijd te wachten.

’Zo boos’

„Dit is me nog nooit overkomen. Ik wist niet hoe ik moest reageren, maar ik was zo boos”, verklaarde Van Gerwen na afloop, met op de achtergrond een uitzinnige menigte. Daarop stelde de Sky Sports-verslaggever dat het overgrote deel van het publiek het nog altijd goed met Mighty Mike voor heeft. „Het zou ook niet eerlijk zijn als ze niet achter me zouden staan. Het was niet mijn fout, toch?”, reageerde ’het slachtoffer’ met een lach.

De reacties in de dartswereld waren eensgezind „Deze mensen moet je een stadionverbod geven en levenslang schorsen”, sprak Jeffrey de Zwaan in de studio van RTL7, waar hij de partij tussen Van Gerwen en Tabern analyseerde. Zelf verloor De Zwaan op de openingsdag van het WK van regerend wereldkampioen Rob Cross. Ook voormalig topdarter Co Stompé verbaasde zich over het incident. „Het wordt steeds gekker.”

’Iedereen bedankt’

Diep in de nacht stuurde Van Gerwen via sociale media nog een bedankje uit. „Iedereen bedankt voor de fijne berichten. Jammer dat één gek voor problemen bij alle goede fans zorgt. PDC-beveiligers ook bedankt voor het snelle handelen.” Tot slot richtte de nummer één van de wereld zich kort tot tegenstander Tabern, van wie hij uiteindelijk met 3-1 in sets won. „Sorry Alan voor het lange wachten.”

Van Gerwen haalde ondanks het incident een uitstekend niveau. De 29-ajrige Brabander gooide over vier sets (3-1) een gemiddelde van 102,59.

