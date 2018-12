Niets kan onverstoorbaar PSV verrassen

Steven Bergwijn is ontsnapt aan de Almelose defensie en schuift de 0-1 binnen. Ⓒ ANP Pro Shots

ALMELO - Na een kans van Brandley Kuwas in de tweede minuut overleefd te hebben, maakte PSV korte metten met Heracles op het kunstgras in Almelo: 0-4. De thuisploeg eindigde uiteindelijk met negen man door rode kaarten voor Jesper Drost in de 45e minuut en Lennart Czyborra in de 90e minuut.