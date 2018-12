Pirmin Blaak schrijft zijn eigen jongensboek op WK

Alle geduld van de afgelopen jaren kwam er in een eruptie van vreugde uit bij Pirmin Blaak. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Hoe vaak had hij hier niet stiekem van gedroomd? Eerste keeper zijn in het Nederlands elftal. Iedere wedstrijd spelen op een WK. Groeien in het toernooi. De heldenrol vertolken in de halve finale, tegen het ongenaakbaar geachte Australië.