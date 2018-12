PSV zorgt voor ’typische kunstgrasgoal’ in Eredivisie

Na een splijtende pass van Jorrit Hendrix vanaf het middenveld was het de beurt aan Steven Bergwijn. De snelle aanvaller soleerde richting het vijandelijke doel, maakte een prachtige sleepbeweging en wipte de bal met een subtiele voetbeweging over Heracles-doelman Janis Blaswich.

„Dit is wel een typische kunstgrasgoal, omdat je die bal een paar keer ’afrolt’ en dan kun je de bal ook in de lange hoek chippen.”, zei trainer Mark van Bommel over de openingstreffer van Bergwijn.

PSV kende in Almelo een relatief makkelijke avond. De Eindhovenaren wonnen met 4-0. „In het begin van de wedstrijd komen we goed weg”, doelde Van Bommel bij Fox Sports op de enorme kans van Brandley Kuwas in de eerste minuten. „Daarna hebben we wel de controle. Als je hier met 4-0 wint, dan moet je gewoon heel tevreden zijn.”

Heracles Almelo eindigde vanwege twee rode kaarten het duel met negen man. PSV blijft dankzij de driepunter de trotse koploper van de Eredivisie en heeft een voorsprong van vijf punten op Ajax, dat wel een duel minder heeft gespeeld.

