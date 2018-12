Nachtmerrie De Graafschap komt nog vaak bovendrijven bij De Boer

„Verschrikkelijk”, kijkt De Boer aan tafel bij Fox Sports desgevraagd terug op dat moment. De foto van een eenzame De Boer in de spelersbus van Ajax zullen de voetballiefhebbers niet snel vergeten. „Je onthoudt vaker de negatieve dingen dan de positieve dingen. Dit is er echt wel eentje die heel vaak komt bovendrijven.”

Een overwinning op het al gedegradeerde De Graafschap had in die tijd een vijfde opeenvolgende landstitel voor Ajax opgeleverd. De uiteindelijke gelijkmaker (1-1) van Bryan Smeets sloeg echter in als een bom. Doordat PSV wel van PEC Zwolle won, gingen de Eindhovenaren alsnog met de kampioensschaal aan de haal.

Archieffoto: Bryan Smeets is de grote plaaggeest van Ajax. Ⓒ Matty van Wijnbergen

„Ik heb niks tegen De Graafschap, het is onze eigen schuld geweest”, benadrukt De Boer. „Je kan De Graafschap niet de schuld geven, je moet jezelf de schuld geven. Dat heb ik ook vaak gedaan. Ook al speel je met tien man dan moet je die wedstrijd nog winnen.” Dat gebeurde dus niet en zo nam De Boer destijds op een andere manier dan gehoopt afscheid van zijn geliefde club. „Je bent wel vier keer achter elkaar kampioen geworden, maar vijf keer had toch net iets mooier gestaan.”

Ajax en De Graafschap staan zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA tegenover elkaar. De aftrap is om 14.30 uur. Bij een overwinning verkleinen de Amsterdammers, tegenwoordig onder leiding van Erik ten Hag, het gat met koploper PSV weer tot twee punten.