’Aanvoerdersband PEC Zwolle is 500 euro waard’

Presentator Toine van Peperstraten had de grootst mogelijke moeite om Maaskant bij de les te houden. De ex-trainer van o.a. NAC Breda, die in een ver verleden als voetballer ooit ook speelde voor toen nog FC Zwolle, was druk in gesprek met Van Polen. Nadat Van Peperstraten eindelijk weer ieders aandacht wist te trekken, werd het onderonsje live voor de camera’s vervolgd.

„Hij wil heel graag de aanvoerdersband hebben. Zijn zoon is jarig”, zei Van Polen. „Het is wel 500 euro normaal voor een aanvoerdersband, hè.” Daarop reageerde Maaskant gevat. „Daar bied ik ook wel op, dat kan ik makkelijk betalen met mijn salaris van hier.”