Darter Huybrechts raakte in depressie: ’Ik verwacht niet te veel van WK’

In gesprek met RTL7 zegt Huybrechts: „Ik heb een heel moeilijke tijd achter de rug. Een zware tijd gehad na het verlies van mijn moeder en daardoor een beetje in een depressie beland.”

Huybrechts moeder overleed vorig jaar maart na een lange lijdensweg aan kanker. Vijf jaar eerder verloor hij ook al plotseling zijn vader. „De ene na de andere klap. Dan heb je ook gewoon even geen zin meer. Het reizen wordt allemaal vermoeiend en veel. Nu werd het darten een taak. Het is een wereld die voortdraait en die stopt niet omdat jij je slecht voelt.”

Inmiddels heeft de Belgische darter, na veel gesprekken met psychologen en familie, de draad weer opgepakt en maakt hij volgende week in Alexandra Palace ’gewoon’ zijn opwachting. Een goed resultaat ligt niet in de lijn der verwachtingen. „Ik verwacht er niet te veel van, al heb ik niets te verliezen. Ik hoop gewoon op een mooi einde van het jaar en volgend jaar vol goede moed er weer tegenaan.”

Huybrechts komt woensdag in de middagsessie in actie tegen de winnaar uit de eerste ronde-partij tussen Robert Thornton en Daniel Larsson. The Hurricane beleefde op het wereldkampioenschap zijn hoogtepunt in 2012, toen hij de kwartfinales haalde. Daarin riep Andy Hamilton hem een halt toe.