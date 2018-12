Spurs-voetballer daagt Van Gerwen uit

Op een toch al bewogen avond voor Van Gerwen, waar hij op een schandalige bierdouche werd getrakteerd, schudde de nummer één van de wereld rond middernacht de hand van Trippier en sloot met de zevenvoudig Engels voetbalinternational een weddenschap af.

Het Nederlands elftal speelt volgend jaar op 6 juni in de halve finales van de Nations League namelijk tegen Engeland, waartoe Trippier als verdediger behoort. Hij daagde Mighty Mike uit: „Als wij worden verslagen, dan neem ik je mee uiteten naar Novikov (exclusief restaurant in Londen, red). Maar als jullie worden verslagen, dan trakteer jij mij.” Daarop antwoordde Van Gerwen: „Geen probleem.” Het gaat dus sowieso tot een volgende ontmoeting tussen de twee komen.

Van Gerwen bereikte zaterdagavond de derde ronde van het WK darts. De 29-jarige Brabander versloeg Alan Tabern met 3-1 in sets en noteerde een prima gemiddelde van 102,59. Het gesprek na afloop ging echter vooral over het bierincident. Vlak voor zijn opkomst werd de tweevoudig wereldkampioen namelijk met bier bekogeld. Dat zorgde voor boosheid bij Van Gerwen. „Ik was volledig over de zeik. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Na een oponthoud van zo’n tien minuten, een droog shirt en een flinke wasbeurt betrad Van Gerwen in Ally Pally alsnog het podium. Daar liet hij zich niet meer van de wijs brengen. In de derde ronde wacht volgende week zaterdag de Duitser Max Hopp.

