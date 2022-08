Max Verstappen met Belgische droomzege op zak richting Zandvoort

Verstappen stoof nadat de lichten doofden direct naar voren. Dat deed hij vanaf startplek veertien, maar omdat Pierre Gasly op het laatste moment wegviel, stonden er bij de start slechts twaalf coureurs voor hem. Na het eerste rondje lag Verstappen al achtste.

Twaalf ronden later nam de 24-jarige Limburger de koppositie over. Die stond hij na zijn eerste en enige pitstop in de vijftiende ronde nog even af aan de van pole gestarte Carlos Sainz, maar dat was slechts van korte duur. Drie ronden later was hij de Spanjaard van Ferrari alweer voorbij, om vervolgens onbedreigd richting zijn achtste zege van het seizoen en zijn derde op een rij te snellen.

Vóór de zomer was de Nederlander ook al de beste in Frankrijk en Hongarije. In Boedapest moest hij eveneens van ver komen. Toen startte hij als tiende.

Sergio Pérez (links), hier nog voor Max Verstappen, eindigde als tweede en stijgt ook naar de tweede plek in de WK-stand. Ⓒ ANP/HH

Achter Verstappen, die vorig jaar ook de totaal verregende race op Spa op zijn naam schreef, eindigde Sergio Pérez op ruim 17(!) seconden als tweede. Sainz mocht als nummer drie naar het podium. Perez klom door zijn tweede plaats naar de tweede plaats in de WK-stand. De Mexicaanse Red Bull-coureur heeft een achterstand van 93 punten op zijn kopman. Er staan nog acht races op het programma.

Het ging bij Ferrari en Charles Leclerc in de slotfase lelijk mis in de pitstraat. Ⓒ ANP/HH

Blunder Charles Leclerc

Charles Leclerc, tot zondag de naaste achtervolger van Verstappen, kwam namens Ferrari slechts als vijfde over de streep. Maar de Monegask kreeg na afloop een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij te hard door de pitstraat was gereden. Hij viel daardoor terug naar plek zes.

Leclerc was in de slotfase gestopt om op nieuw rubber de snelste raceronde van Verstappen af te pakken, maar faalde in die missie, mede omdat hij in een duel met Fernando Alonso belandde. Tot overmaat van ramp verloor hij door zijn blunder in de pitstraat dus nog punten ten opzichte van Verstappen. Leclerc staat nu derde in de WK-stand. Hij heeft een achterstand van 98 punten.

Lewis Hamilton vliegt door de lucht na het incident met Fernando Alonso. Even later moet hij zijn bolide parkeren. Ⓒ AFP

Crash Lewis Hamilton

Lewis Hamilton viel in België voor het eerst dit seizoen uit. De Brit van Mercedes kwam in de eerste ronde in strijd om plek twee in aanraking met Fernando Alonso en liep daarbij flinke beschadigingen op aan zijn auto. De Spanjaard van Alpine reed de wedstrijd wel uit en werd vijfde. Hij was direct na het incident witheet op zijn oud-teamgenoot, met wie hij nooit een klik heeft gehad. „Wat een idioot! De deur dichtdoen vanaf de buitenkant... Ik had een topstart, maar deze gast weet alleen hoe hij moet starten en racen als hij eerste ligt.”

Het Formule 1-circus trekt komende week weer richting Zandvoort, waar de tweede editie van de Dutch GP ’nieuwe stijl’ op het programma staat. Verstappen was vorig jaar een klasse apart in het Noord-Hollandse kustdorp, waar hij pole én de zege pakte.

