Kromowidjojo superieur naar derde goud

De Groningse won de 50 meter vrije slag overtuigend in een tijd van 23,19. Femke Heemskerk pakte het zilver in 23,67. De Braziliaanse Etiene Medeiros tikte als derde aan.

„Het was er een op karakter. Iedereen is moe op zo’n slotdag, maar dit is waarvoor ik train. Ik heb er een mooie tijd uitgeknald”, vertelde Kromowidjojo bij de NOS. Eerder in de week had ze al het goud gepakt op de 100 vrij en de 50 vlinder. Ze was al drie keer eerder wereldkampioene op het sprintnummer: in 2010, 2014 en 2016.

In totaal kwam de 28-jarige drievoudig olympisch kampioene in China uit op acht medailles. Bij vier estafette-onderdelen pakte ze zilver: op zondag op de 4x50 vrij, eerder op de 4x100 vrij en bij de gemengde teams op de 4x50 vrij en de 4x50 wissel. Met de vrouwen veroverde ’Kromo’ ook nog brons op de 4x50 wissel. Haar tijd van 23,19 betekende een kampioenschapsrecord. Dat stond sinds 2008 op naam van Marleen Veldhuis met 23,25. Kromowidjojo, wereldrecordhoudster met 22,93, was dit jaar niet eerder zo snel geweest.

Ook Heemskerk kwam in Hangzhou tot acht medailles: dezelfde vijf uit de estafettes, zilver op de 50 en de 100 vrij en brons op de 200 vrij. „Ik kan het haast niet geloven. Het was een heel intense week”, keek Heemskerk terug. „Die 50 meters zijn heel kort, maar je wordt er toch heel moe van. Ik ben blij hoe ik de finale gezwommen heb. Er kan ook veel fout gaan.”

Kromowidjojo stond als topfavoriete op het startblok. Vergeten was haar tegenvallende optreden eerder op de 4x50 vrij, waarin Nederland bleef steken op de tweede plaats. „Dat was moeizaam, met name mijn race.”

Favoriete of niet, ze voelde zenuwen. „Ja, ik ben nog steeds voor elke race nerveus. Dat heb ik nodig om me klaar te stomen. Het zijn goede zenuwen, geen faalangst.” Wat volgde was een zeer sterke race en haar derde goud. Daar viel ondanks de afwezigheid bijvoorbeeld van de Zweedse vedette Sarah Sjöström weinig op af te dingen. „Er zijn wel wat dames afwezig, ja. Je weet het nooit zeker, maar het was moeilijk geworden voor Sarah. Ik heb heel goede tijden gezwommen.”