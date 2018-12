Ajax speelde afgelopen woensdag in de Johan Cruijff ArenA gelijk tegen Bayern München: 3-3. In dat Champions League-treffen zat Dolberg op de bank, omdat Ten Hag voor Dusan Tadic koos in de spits. Als invaller versierde de 21-jarige Deen nog wel een penaly.

Nu is Dolberg dus weer terug. Hetzelfde geldt voor Lasse Schöne. Max Wöber en David Neres beginnen op de bank tegen de nummer laatst van de Eredivisie. Ajax moet winnen om het gat met koploper PSV (dat met 0-4 won van Heracles Almelo) terug te brengen tot twee punten.

Bekijk ook: Statistieken van zestiende speelronde in Eredivisie

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Van de Beek en De Jong; Ziyech, Dolberg en Tadic.