Goud voor Bowe in baanrecord

Bowe behaalde zaterdag in Thialf al zilver op de 1500 meter en brons op de 500 meter. Ze verstevigde in het wereldbekerklassement van de 1000 meter haar leidende positie. De Japanse Miho Takagi eindigde als tweede (1.13,93), gevolgd door nummer drie Jekaterina Sjikhova uit Rusland (1.14,03).

Jutta Leerdam was de beste Nederlandse op de zevende plek (1.14,49). Ireen Wüst, zaterdag winnares van de 1500 meter in een baanrecord, eindigde als achtste in 1.14,82. Ze schaatst later op zondag ook nog de 3000 meter. Letitia de Jong belandde met 1.14,90 op de negende plek.

In de B-divisie zegevierde het 19-jarige talent Joy Beune (Team Jumbo) met een tijd van 1.16,29. De wereldkampioene allround bij de junioren won zaterdag ook al de 1500 meter in de B-groep.