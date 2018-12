Nuis slaat terug met goud

De olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel reed een winnende tijd van 1.07,80. Daarmee bleef hij net boven zijn eigen baanrecord, dat sinds vorig jaar op 1.07,64 staat.

De Rus Pavel Koelizjnikov, die dit seizoen al twee keer zegevierde op de 1000 meter, moest genoegen nemen met zilver (1.07,93). Diens landgenoot Denis Joeskov pakte brons (1.07,95).

Thomas Krol eindigde als vijfde in 1.08,40. Hij verraste zaterdag met goud op de 1500 meter. Dat was zijn eerste wereldbekerzege ooit. Nuis, ook olympisch en wereldkampioen op de schaatsmijl, stelde toen teleur met de vijfde tijd. Hij wilde op de 1000 meter revanche nemen op zichzelf en slaagde daar glansrijk in.

Verbij geblesseerd

Kai Verbij kon zijn leidende positie in het wereldbekerklassement niet verdedigen. De Nederlands kampioen op de 1000 meter meldde zich af vanwege een lichte blessure. Hij deed op zaterdag ook al niet mee op de 500 meter. Havard Lorentzen, vierde in 1.08,40, is nu de nieuwe koploper in de rangschikking na vier wereldbekerraces. Nuis klom naar de tweede plek, met drie punten minder dan de Noor.

Dai Dai Ntab reed in de B-divisie de vijfde tijd (1.10,00). Hein Otterspeer (vierde in 1.09,81) werd gediskwalificeerd wegens het overschrijden van de lijn.