Handbalsters veroveren brons op EK

In Parijs zegevierde de ploeg van bondscoach Helle Thomsen met 24-20. Twee jaar geleden pakte Oranje zilver op het WK. Noorwegen bleek toen te goed in de finale.

De handbalsters waren veroordeeld tot het spelen van het duel om het brons, omdat er zaterdag in de halve eindstrijd met 21-27 werd verloren van Frankrijk.

Helle Thomsen verwondert zich. Ⓒ AFP

De ploeg van Thomsen had dat verlies goed verwerkt. Onder meer door vier treffers van Estavana Polman stond Oranje bij de rust al op een veilige 15-8 voorsprong. In de tweede helft krabbelde Roemenië ietsjes terug, maar kwam niet in de buurt.

Polman wa topschutter met zeven goals. Lois Abbingh scoorde vier keer en werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.