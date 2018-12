Hockeymannen verliezen WK-finale

Na de officiële speeltijd stond het nog 0-0. In de reguliere speeltijd waren er nauwelijks kansen voor beide landen. Daarom moesten net als in de halve finale tegen Australië shoot-outs de beslissing brengen. Deze keer trok Oranje in die bloedstollende beslissing aan het kortste eind.

Seve van Ass ontloopt zijn man. Ⓒ ANP

In 1998 greep Oranje in eigen land voor het laatst de wereldtitel. Toen won de ploeg van toenmalig bondscoach Roeland Oltmans na verlenging met 3-2 van Spanje.

Vier jaar geleden moesten de Nederlandse mannen de wereldtitel aan Australië laten: 6-1 verlies in de finale. De Aussies hielden brons over aan het WK. Na de zeer spannende verloren halve finale tegen Nederland van zaterdag rekende het teleurgestelde Australië eenvoudig af met Engeland. De hockeyfans in het Kalinga Stadion in Bhubaneswar zagen liefst negen doelpunten, 8-1.

De Belgen waren nooit hoger dan de vijfde plaats geëindigd op een WK, wel waren ze al tweede bij de Olympische Spelen van Rio 2016.