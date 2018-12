Emotionele Visser gaat genieten van dochtertje

Het waren de emoties in de wetenschap dat de 33-jarige handbalster in de sportarena van Parijs Bercy haar laatste interland ging spelen. ,,Het is een droom dat ik kan afsluiten met brons'', zei ze op Ziggo Sport na overwinning op Roemenië (24-20) op het EK. Dochtertje Mexie had ze al in haar armen.

De 33-jarige Haagse kondigde voor de wedstrijd aan dat ze stopt als international na het EK. ,,Ik had niet gedacht dat ik dit toernooi nog zou meemaken. Het was zwaar, dan merk je dat de jaartjes gaan tellen, maar ik heb ervan genoten. En nu ga ik genieten van mijn dochtertje. Het is gewoon goed zo.''

Visser was er in 2005 al bij op het WK in Rusland. De eigenzinnige Visser, een belangrijke pion in de opbouw van de nationale ploeg, botste tijdens het WK van 2011 in Brazilië met toenmalig bondscoach Henk Groener. Het kwam nadien niet meer goed.

Bondscoach Helle Thomsen had geen boodschap aan die vete en haalde haar voor het EK van 2016 terug bij Oranje. Met die ploeg won ze zilver in Zweden. Het WK van vorig jaar in Duitsland moest ze overslaan vanwege haar zwangerschap. Visser speelde 139 interlands en scoorde meer dan 450 keer.