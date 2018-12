’Flapdrol’ Nuis nu wel tevreden

Een dag later gaf schaatser Kjeld Nuis zichzelf in Thialf echter alweer een ruime voldoende. „Tot bijna 600 meter was het een vrijwel perfect ritje”, blikte hij voldaan terug op zijn winst op de 1000 meter (1.07,80, net boven zijn eigen baanrecord).

„Het laatste rondje had ik iets agressiever kunnen rijden, maar dit was toch wel een mooie revanche op mezelf. Het kan altijd beter en daar reken ik dan ook op over twee weken bij de NK afstanden.”

Nuis baalde opnieuw van de Noorse starter Ole Herman Sörli, die wegens een vermeende valse start van tegenstander Thomas Krol beide schaatsers terugfloot. Op zaterdag was Nuis volgens de Scandinaviër de boosdoener. „Ik ben gruwelijk genaaid”, gromde de tweevoudig olympisch kampioen. „Deze tweede start was echt niet nodig en op zaterdag evenmin. Ik was toen absoluut niet vals weg. Ik weet niet wat die gast heeft. Zo jammer, daarmee haal je het tempo eruit. Het scheelt zeker 0,1 tot 0,2 seconde. Jammer.”