Arsenal lijdt dure nederlaag bij Southampton

De ploeg van trainer Unai Emery kwam in de uitwedstrijd tegen Southampton twee keer terug van een achterstand, maar na de 3-2 in de 85e minuut van invaller Charlie Austin was het verzet gebroken. Austin bezorgde degradatiekandidaat Southampton de tweede overwinning van het seizoen.

Emery begon bij Arsenal met nederlagen in augustus tegen Manchester City en Chelsea, maar daarna bleef zijn ploeg ongeslagen. In het St. Mary's-stadion kwamen de 'Gunners' voor rust twee keer achter via rake kopballen van Danny Ings, maar Henrikh Mkhitaryan bracht Arsenal twee keer op gelijke hoogte.

Vanaf de bank zag Wesley Hoedt hoe zijn ploeggenoot Austin de thuisclub de winst schonk. Het betekende de eerste zege voor de nieuwe trainer Ralph Hasenhüttl, die vorige week debuteerde bij Southampton met een nederlaag bij Cardiff City (1-0).

Arsenal staat met 34 punten uit zeventien duels op de vijfde plaats in de Premier League, drie punten achter Chelsea dat een benauwde zege boekte bij Brighton & Hove Albion: 1-2.

Dankzij doelpunten van Pedro en uitblinker Eden Hazard stond de ploeg van trainer Maurizio Sarri na ruim een half uur al met 2-0 voor. Het werd in de tweede helft nog spannend na de aansluitingstreffer van Solly March, maar ook met invaller Jürgen Locadia binnen de lijnen wist Brighton niet meer langszij te komen. Davy Pröpper speelde de hele wedstrijd bij de thuisclub.

