Emmen langs Groningen na zinderende slotfase

Mimoun Mahi had de thuisploeg in de 87e minuut nog op 1-0 gezet. Twee doelpunten van de Deen, die eerder bij FC Groningen speelde, leverden Emmen de overwinning op.

Trainer Dick Lukkien had de organisatie van zijn ploeg goed op orde. Emmen had wel de handen vol aan de Japanse aanvaller Ritsu Doan maar tot scoren kwam hij niet. Ook niet toen Doan bij een stand van 1-1 op een paar meter van het doel de bal vrij kon inschieten. Hij schoot roekeloos over.

De 31-jarige Pedersen, een kwartier voor tijd ingevallen, speelde tussen 2009 en 2012 voor FC Groningen. Terug in het stadion liet hij de Groningse supporters in mineur achter. Eerst was hij attent toen de bal vanuit de aftrap voor zijn voeten verscheen. Daarna kopte hij van dichtbij raak en was het Emmen dat de noordelijke streekderby won.

FC Emmen klimt weer naar de brede middenmoot met zeventien punten uit zestien wedstrijden. FC Groningen staat nu onder de streep (zestiende) met drie punten minder dan Emmen.