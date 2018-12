Skiër Gisin komt met schrik vrij na horrorval

Onderzoek in het ziekenhuis in Gröden wees zondag uit dat hij enkele ribben heeft gebroken. Ook is er lichte schade aan zijn longen, bekken en wervelkolom.

Tijdens de afdaling raakte Gisin toen hij viel met zijn hoofd de grond en bleef bewusteloos liggen. De broer van olympisch kampioenen Dominique en Michelle, die drie jaar geleden al eens hersenletsel opliep na een val in Kitzbühel, werd met een speciale vlucht naar een ziekenhuis in Zwitserland gebracht.

Gisin blijft voorlopig nog wel op de afdeling intensive care liggen.