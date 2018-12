Daley verbijstert Danny en neemt wedstrijdbal naar huis

„Daar moeten alle spelers maar even hun handtekening op zetten”, zei Blind lachend. „Die gaat mooi mee naar huis.”

Maar liefst drie keer scoorde Daley Blind tegen de hekkensluiter van de eredivisie, net zoveel als in al zijn vorige 134 duels voor Ajax bij elkaar. Vader Danny geloofde zijn ogen bijna niet op het ereterras van de Johan Cruijff ArenA. „Het is mooi dat ik hem nog kan verrassen”, zei zoonlief.

Zijn eerste treffer na 65 minuten was er één om in te lijsten. Daarna volgde een intikker en in de slotminuut besloot Blind nog één keer mee naar voren te lopen. „Ik dacht: ik geef de bal niet meer af. Dit was mijn kans om drie keer te scoren. Dat gebeurt mij misschien nooit meer”, zei de Amsterdammer, die ook Hakim Ziyech drie doelpunten zag maken tegen De Graafschap. „Hij neemt ook een bal mee naar huis. We doen alsof er twee wedstrijdballen waren.”

Het is momenteel leuk om speler van Ajax te zijn, erkent Blind. „We maken tijdens de wedstrijd ook best veel plezier met elkaar. En we blijven gretig en onszelf prikkelen. Het is niet zo dat we er na 3-0 mee ophouden. We blijven aanvallen, druk zetten en zoeken naar meer doelpunten. Wat betreft doelsaldo hebben we PSV nu achterhaald. Dat kan ook belangrijk zijn.”

In tegenstelling tot Ajax is PSV na de winterstop niet meer actief in Europa. Blind en zijn ploeggenoten weten maandag wie hun tegenstander wordt in de achtste finales van de Champions League. „Ik heb geen voorkeur”, zei Blind. „Want Manchester United kunnen we helaas niet loten. Het belangrijkste is dat we lef blijven tonen in de Champions League. Zoals we hebben gedaan in beide duels met Bayern München. Dan kunnen we het in ieder geval alle ploegen lastig maken.”