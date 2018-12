Lavreysen de beste op de sprint in Londen

De 21-jarige krachtpatser uit het Brabantse dorp Luyksgestel won in de finale in twee heats van de Australische wereldkampioen Matthew Glaetzer. Zeker de manier waarop hij de tweede race won, met groot machtsvertoon, was indrukwekkend.

Lavreysen had twee dagen eerder met Matthijs Büchli en Roy van den Berg ook al de teamsprint gewonnen, het onderdeel waarop de Nederlandse sprinters dit jaar zowel Europees als wereldkampioen werden.

Jeffrey Hoogland maakte het Nederlandse feestje compleet door het brons te pakken. De Europees kampioen op de sprint moest het in de halve finales over drie heats afleggen tegen Glaetzer, maar toonde karakter in de strijd om het brons met Jack Carlin. Hoogland moest de eerste race aan de Brit laten, maar won de tweede en derde sprint over de Londense wielerpiste.

Laurine van Riessen, zaterdag goed voor brons op de sprint, miste de finale van het keirin. Van Riessen won wel de B-finale en eindigde zo op de zevende plaats. Op de koppelkoers grepen Kirsten Wild en Amy Pieters met 14 punten net naast een medaille. Het Nederlandse duo eindigde als vierde, achter het winnende Britse koppel Katie Archibald/Laura Kenny (34), Australië (19) en België (17). Jan-Willem van Schip werd zesde op het omnium, gewonnen door de 20-jarige Brit Matthew Walls. Bij de vrouwen had Wild zaterdag goud gepakt op dit veelzijdigheidsnummer dat uit vier onderdelen bestaat. Büchli was net als twee weken geleden in Berlijn de beste op de keirin, Theo Bos pakte daarop brons.