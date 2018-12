Feyenoord blameert zich tegen Fortuna

De jeugdafdeling van Feyenoord is weer in volle bloei. Dat bleek wel uit de opstelling van trainer Giovanni van Bronckhorst. De oud-international stuurde maar liefst acht zelf opgeleide spelers het veld in, waaronder Orkun Kökcü, die zijn basisdebuut maakte in De Kuip.

Het balbezit was voor de thuisploeg, maar tot doelpunten leidde dat in de eerste helft niet. Fortuna Sittard verdedigde met man en macht en het was voor Feyenoord moeilijk om er doorheen te voetballen. De Limburgers beten af en toe van zich af door in het strafschopgebied van Feyenoord te verschijnen, maar het leverde geen al te grote kansen op.

Aderlating voor Feyenoord was het uitvallen van aanvoerder Jordy Clasie. De middenvelder botste op zijn tegenstander, ging naar de grond en greep direct naar zijn heup. De 17-voudig international bleef na rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Renato Tapia.

Jordy Clasie bleef geblesseerd achter in de kleedkamer. Ⓒ ANP Pro Shots

Counter

Het spelbeeld veranderde na rust niet. Feyenoord met bal, Fortuna in de verdedigende stellingen en aanvallen door middel van snelle counters. Dat leidde in de 52e minuut tot een treffer van de promovendus. Lars Hutten rondde een vlijmscherpe counter af op aangeven van Andrija Novakovich.

Doelpuntenmaker Lars Hutten (l) in duel met Jan-Arie van der Heijden. Ⓒ ANP Pro Shots

Feyenoord kon maar geen vuist maken en de blik werd gericht op Robin van Persie, die vaker de redder in nood was voor de Rotterdammers. Het lukte de 35-jarige spits echter niet het tij niet keren, ondanks de kansen die de linkspoot kreeg.

De wedstrijd werd in het slot gegooid door Ahmed El Messaoudi, die in de blessuretijd Feyenoord-doelman Vincent Bijlow voor de tweede keer liet vissen. Daarmee was de Rotterdamse blamage compleet.

Door de nederlaag tegen Fortuna staat Feyenoord tien punten achter op PSV en acht op Ajax. De nummer één en twee van de ranglijst rekenden dit weekend eenvoudig af met respectievelijk Heracles (0-4) en De Graafschap (8-0).

