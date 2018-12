Berghuis: ’We waren niet creatief genoeg’

„Iedereen denkt dat je een ploeg als Fortuna zomaar even aan de kant zet. Dan moet je wel goed voetbal laten zien. We waren vandaag niet creatief genoeg om er doorheen te voetballen”, zei de buitenspeler na de eerste nederlaag van Feyenoord dit seizoen in De Kuip tegen FOX Sports.

Bekijk ook: Feyenoord blameert zich tegen Fortuna

Feyenoord was juist bezig aan een sterke serie en vond na de overwinning van twee weken terug op PSV weer de aansluiting met de top. Na zondag is de achterstand van het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst op de Eindhovenaren weer tien punten.

Berghuis: „We hadden een goed gevoel aan de laatste weken overgehouden. We gingen steeds beter voetballen. Nu bleef ik er bij een achterstand ook in geloven. Je kunt zo twee doelpunten maken. Helaas viel de 1-1 nu niet.”