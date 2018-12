Shaqiri schiet Liverpool langs aartsrivaal United

Voor Liverpool was het, met ook de plaatsing voor de achtste finales van de Champions League ten koste van Napoli, een bijzonder goede week.

Invaller Xherdan Shaqiri maakte het verschil bij de thuisploeg, die één punt voorsprong behoudt op achtervolger Manchester City. De Zwitser bracht Liverpool in de 73e minuut, toen hij net in het veld stond, met een van richting veranderd schot op voorsprong. In de 80e minuut nam hij ook de derde treffer voor zijn rekening. „Ik probeer altijd het verschil te maken, of ik nou aan de aftrap sta of als ik moet invallen”, zei Xhaqiri, die de laatste weken juist meestal een basisplaats had. „Geen enkele speler is blij als hij op de bank zit. Maar er kunnen maar elf jongens spelen en de coach beslist. Ik ben blij dat ik me met twee doelpunten kon onderscheiden.”

Liverpool was voor rust op voorsprong gekomen door Sadio Mané. Jesse Lingard maakte de 1-1, na een fout van doelman Alisson. „Maar als je het over gelukt hebt, dan denk ik toch vooral aan dat tweede en derde doelpunt van Liverpool”, zei manager José Mourinho van ManUnited. „Onze doelman David de Gea had die twee schoten van Shaqiri makkelijk kunnen pakken. Maar omdat ze van richting werden veranderd, werd hij kansloos.”

Aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum deden de gehele wedstrijd mee bij Liverpool, dat veertien van de zeventien competitieduels heeft gewonnen en drie keer gelijk speelde. Manchester United, dat al vijf keer verloor, blijft zesde en heeft nu liefst negentien punten achterstand op Liverpool.

