Caldas: ’Nederland op de kaart gezet’

De Argentijnse bondscoach van Oranje vindt dat zijn team goed hockey heeft laten zien in India. „Ik ben enorm trots op hoe we gespeeld hebben. We hebben het publiek vermaakt en Nederland met ons hockey op de kaart gezet”, zei hij tegen de NOS.

Nederland verloor van België na het nemen van shoot-outs. Een dag eerder won Oranje in de halve eindstrijd tegen Australië nog op die manier. Caldas: „Een deel van de topsport is ook dat je met verlies moet leren omgaan.”

International Thijs van Dam vond dat zijn team het onnodig op shoot-outs aan liet komen. „We hadden het in de reguliere speeltijd al moeten beslissen. Het was niet goed genoeg.”