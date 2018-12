Van Bronckhorst: ’Goede gevoel helemaal weg’

„De ’goodwill’ die we de laatste weken hebben gekweekt, het goede spel dat we hebben laten zien, het goede gevoel; alles is nu weg”, zei de zichtbaar aangeslagen trainer Giovanni van Bronckhorst na het eerste puntenverlies dit seizoen voor eigen publiek (0-2).

Bekijk ook: Feyenoord blameert zich tegen Fortuna

Feyenoord kroop de afgelopen weken weer voorzichtig naar de top van de ranglijst, ingeleid door de winst op koploper PSV (2-1).

Na de flater tegen Fortuna Sittard kijken de Rotterdammers weer tegen een achterstand van tien punten op PSV aan. „Vooraf heb ik tegen de jongens ook gezegd: alles wat we hiervoor gepresteerd hebben, is weg zodra het eerste fluitsignaal klinkt. Je moet het iedere keer weer laten zien”, zei Van Bronckhorst bij FOX Sports. „Daarin zijn we vandaag tekortgeschoten.”

Van Bronckhorst riep een paar weken geleden dat Feyenoord tot aan de winterstop alle wedstrijden moest winnen om nog enige titelaspiraties te kunnen hebben. „De handdoek werpen doen we nooit. Maar we maken het onszelf wel moeilijk. We hebben dure punten laten liggen, waardoor de afstand met PSV en Ajax nu weer heel groot wordt. Die twee ploegen presteren optimaal. Wij blijven daarop achter.”

Een verklaring voor de ’off-day’ van zijn ploeg tegen Fortuna had Van Bronckhorst niet echt. „We zaten totaal niet in de wedstrijd. We waren niet ’vast’ genoeg aan de bal en ook de veldbezetting was minder dan de voorgaande weken.”