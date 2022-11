Strijdbare Kuyt wil niet opgeven: ’We zijn veel te goed voor deze plek’

Toch blijft de voormalig aanvaller strijdbaar. „Je zal als team keihard moeten blijven werken en je best doen om dit van je af te spelen”, vertelt Kuyt bij ESPN. „Het is jammer dat we na de zeges op Eindhoven en NAC vorige week door de nederlaag bij Helmond Sport in een keer in zo’n situatie komen dat de druk heel erg ook is en dan trekken we ook vandaag aan het kortste eind.”

„Ik zal gas blijven geven en deze ploeg vooruit proberen te duwen”, vervolgt de coach. „Ik denk dat er heel veel blijft om aan te grijpen. De stand op de ranglijst liegt niet, maar wij zijn veel te goed voor deze plek. Ik ben geen opgever en zolang de club en de jongens willen dat ik ervoor ga, blijf ik gas geven. Als dat geloof er niet meer is, dan houdt het op. Ook dat is voetbal. Maar als je ergens naartoe wil met z’n allen, denk ik dat je hier met z’n allen uit kan komen.”