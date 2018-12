Willems en De Guzman winnen van Leverkusen

Zondag wist het in eigen stadion met 2-1 te winnen van Bayer Leverkusen. Danny da Costa en Filip Kostic maakten de doelpunten voor Eintracht. Karim Bellarabi was verantwoordelijk voor de treffer van Leverkusen. Eintracht-trainer Adi Hütter liet Jonathan de Guzman zeven minuten voor tijd invallen. De oud-Feyenoorder kwam in de ploeg voor zijn landgenoot Jetro Willems.

De oud-speler van PSV kreeg na 3 minuten al een gele kaart. Willems zag hoe Da Costa zijn ploeg op voorsprong zette binnen het half uur. Hij tikte een voorzet van Kostic van dichtbij binnen. Een half uur later was de Serviër, die in het verleden bij FC Groningen speelde, zelf de afmaker. De Franse spits Sébastien Haller (oud-FC Utrecht) vond Kostic met een slim steekpassje.

Bellarabi bracht in de 65e minuut de spanning weer terug in de wedstrijd, maar de gelijkmaker bleef uit.

Eintracht staat na vijftien wedstrijden op de vijfde plaats met 26 punten. Vier punten minder dan de nummer twee Borussia Mönchengladbach.