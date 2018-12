Team Europa wint Ceulemans Cup

Het was de eerste keer dat in een voorstadje van Bordeaux om deze cup, die vernoemd is naar de nog steeds actieve, legendarische Belgische grootmeester van het driebanden, Raymond Ceulemans, werd gestreden tussen de twee teams. In het Europese team had onze landgenoot Dick Jaspers ook een belangrijk aandeel in de overtuigende winst. Het duel moet net zo belangrijk gaan worden als de strijd om de Mosconi Cup in het poolbiljarten en de Ryder Cup bij golf.

Ⓒ Kozoom

Hoewel de spelers uit Azië zich de laatste jaren steeds vaker in de wereldtop van het driebanden spelen, blijkt dat er nog een kloof is met Europese spelers, al is de aanwas van jonge Aziatische spelers veel groter dan de instroom van jonge spelers in Europa.

De acht Europese spelers kregen een cheque van ruim 13.500 euro voor de overwinning. De Aziatische spelers kregen ieder ruim 4.000 euro mee naar huis.