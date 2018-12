Anderlecht stuurt trainer Vanhaezebrouck de laan uit

De 54-jarige Belg werkte iets meer dan een jaar voor de Belgische topclub.

In de competitie incasseerde Paars-Wit bij Cercle Brugge al de zesde nederlaag (2-1). De ploeg uit Brussel staat op de vierde plaats, met elf punten achterstand op koploper Racing Genk.

Vorig seizoen eindigde Anderlecht als derde, waardoor het naast een ticket voor de Champions League greep. De Belgen moesten genoegen nemen met de Europa League, maar zijn in dat toernooi al uitgeschakeld. Anderlecht is ook uit het Belgische bekertoernooi geknikkerd.

„De ploeg haalt te weinig punten in de Belgische competitie en zowel in de Beker van België als in de Europa League zijn we te vroeg uitgeschakeld”, zegt Michael Verschueren, sinds kort de technisch directeur in Brussel. „We hopen dat we het tij snel kunnen laten keren.” De clubleiding hoopt op korte termijn een opvolger voor Vanhaezebrouck te kunnen presenteren.

Vanhaezebrouck leidde AA Gent in 2015 voor het eerst naar de Belgische titel. De Belg stapte eind september vorig jaar op in Gent, omdat hij bij Anderlecht aan de slag wilde gaan. Hij wist de meest succesvolle club van België echter niet aan een prijs te helpen.